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SMI-Performance im Fokus

SIX-Handel SMI verliert zum Start

20.04.26 09:27 Uhr
SIX-Handel SMI verliert zum Start | finanzen.net

Der SMI fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74,26 CHF -1,22 CHF -1,62%
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Amrize
44,02 CHF -1,98 CHF -4,30%
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Holcim AG
72,20 CHF -1,84 CHF -2,49%
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Kühne + Nagel International AG (KN)
185,60 CHF -0,05 CHF -0,03%
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Logitech S.A.
78,10 CHF -0,74 CHF -0,94%
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Nestlé SA (Nestle)
76,25 CHF -2,77 CHF -3,51%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
316,80 CHF -3,20 CHF -1,00%
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Sika AG
153,55 CHF -3,65 CHF -2,32%
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Swiss Life AG (N)
934,00 CHF -6,00 CHF -0,64%
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Swiss Re AG
130,85 CHF -0,70 CHF -0,53%
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Swisscom AG
657,00 CHF 6,50 CHF 1,00%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
557,00 CHF -2,80 CHF -0,50%
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Indizes
SMI
13.210,0 PKT -216,7 PKT -1,61%
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Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 1,26 Prozent tiefer bei 13.256,91 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,583 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 1,40 Prozent schwächer bei 13.238,75 Punkten, nach 13.426,72 Punkten am Vortag.

Bei 13.269,36 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13.234,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.320,99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der SMI mit 13.169,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der SMI einen Wert von 11.660,96 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,072 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 0,77 Prozent auf 655,50 CHF), Zurich Insurance (-0,14 Prozent auf 559,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 185,35 CHF), Logitech (-0,33 Prozent auf 78,58 CHF) und Swiss Life (-0,38 Prozent auf 936,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-4,61 Prozent auf 43,88 CHF), Nestlé (-3,51 Prozent auf 76,25 CHF), Holcim (-1,81 Prozent auf 72,70 CHF), Sika (-1,75 Prozent auf 154,45 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,48 Prozent auf 74,36 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 482.972 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 276,676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,56 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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17.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
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25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
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24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

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