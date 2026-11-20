SMI-Kursverlauf

So bewegt sich der SMI morgens.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 14.688,63 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,710 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,185 Prozent tiefer bei 14.694,55 Punkten, nach 14.721,84 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.680,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14.721,06 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 3,15 Prozent nach unten. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 14.478,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der SMI mit 14.368,16 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.543,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 149,55 CHF), Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 85,35 CHF), Novartis (+ 0,88 Prozent auf 128,36 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 4.088,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,69 Prozent auf 639,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,11 Prozent auf 66,10 CHF), UBS (-1,90 Prozent auf 37,68 CHF), Richemont (-1,24 Prozent auf 174,95 CHF), Sika (-1,21 Prozent auf 183,75 CHF) und Partners Group (-0,91 Prozent auf 631,00 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.420.731 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 346,825 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net