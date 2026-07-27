SIX-Handel SMI zeigt sich letztendlich leichter

Index im Fokus

14.08.26 17:57 Uhr

Der SMI fiel am Freitagabend.

Am Freitag ging es im SMI via SIX zum Handelsende um 0,58 Prozent auf 14.390,67 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,667 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,180 Prozent stärker bei 14.501,15 Punkten, nach 14.475,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14.501,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14.342,33 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bewegte sich der SMI bei 14.241,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, den Wert von 13.212,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.001,61 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,63 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Alcon (+ 2,02 Prozent auf 60,68 CHF), Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 139,45 CHF), Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 639,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,67 Prozent auf 211,30 CHF) und Amrize (+ 0,56 Prozent auf 37,86 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-1,99 Prozent auf 355,10 CHF), Lonza (-1,78 Prozent auf 562,60 CHF), Richemont (-1,61 Prozent auf 192,45 CHF), Novartis (-1,05 Prozent auf 122,44 CHF) und Logitech (-0,62 Prozent auf 83,78 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.768.119 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 309,623 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,34 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net