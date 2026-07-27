SIX-Handel: SMI zum Handelsende im Aufwind

Index-Performance im Blick

19.08.26 17:57 Uhr

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsschluss.

Der SMI sprang im SIX-Handel letztendlich um 0,46 Prozent auf 14.386,58 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,648 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,124 Prozent auf 14.303,20 Punkte an der Kurstafel, nach 14.320,90 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14.411,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14.304,11 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,231 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 14.343,70 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 13.364,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der SMI auf 12.212,19 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,60 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Geberit (+ 7,44 Prozent auf 566,20 CHF), Lonza (+ 2,37 Prozent auf 579,20 CHF), Roche (+ 1,80 Prozent auf 367,40 CHF), Partners Group (+ 1,29 Prozent auf 720,20 CHF) und Novartis (+ 1,24 Prozent auf 127,12 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Alcon (-1,59 Prozent auf 59,38 CHF), Swiss Life (-1,42 Prozent auf 916,00 CHF), Zurich Insurance (-1,15 Prozent auf 586,80 CHF), Swiss Re (-0,88 Prozent auf 140,15 CHF) und Richemont (-0,86 Prozent auf 185,45 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4.604.417 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 301,532 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net