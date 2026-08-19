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SMI-Performance

SIX-Handel: SMI zum Handelsende stärker

SIX-Handel: SMI zum Handelsende stärker

Der SMI verzeichnete zum Handelsschluss Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.10 EUR 1.34 EUR 1.60 %
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Alcon AG
63.22 EUR 0.90 EUR 1.44 %
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Amrize
37.70 EUR -1.16 EUR -2.99 %
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Lonza AG (N)
626.60 EUR 1.40 EUR 0.22 %
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Nestlé SA (Nestle)
85.08 EUR -0.51 EUR -0.60 %
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Novartis AG
137.92 EUR 2.50 EUR 1.85 %
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Partners Group AG
769.60 EUR 5.40 EUR 0.71 %
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Richemont
199.35 EUR -0.95 EUR -0.47 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
399.10 EUR 4.10 EUR 1.04 %
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Sika AG
198.60 EUR -1.70 EUR -0.85 %
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Swiss Re AG
148.45 EUR -2.80 EUR -1.85 %
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Swisscom AG
680.00 EUR 10.00 EUR 1.49 %
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UBS
46.21 EUR 0.21 EUR 0.46 %
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Indizes
SMI
14,525.29 CHF 78.10 CHF 0.54 %
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Schlussendlich ging es im SMI im SIX-Handel um 0,54 Prozent nach oben auf 14.525,29 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,674 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 14.465,28 Punkte an der Kurstafel, nach 14.447,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14.531,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.439,66 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der SMI bei 14.327,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der SMI auf 13.503,21 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der SMI einen Wert von 12.206,36 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9,65 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 79,62 CHF), Sika (+ 1,52 Prozent auf 190,35 CHF), Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 641,00 CHF), Novartis (+ 1,25 Prozent auf 128,34 CHF) und Lonza (+ 1,02 Prozent auf 593,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Amrize (-2,59 Prozent auf 35,31 CHF), Nestlé (-0,80 Prozent auf 79,82 CHF), Richemont (-0,61 Prozent auf 187,05 CHF), Alcon (-0,34 Prozent auf 58,72 CHF) und UBS (+ 0,05 Prozent auf 43,22 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2.675.100 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 319,028 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
20.08.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.08.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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