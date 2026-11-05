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SIX-Handel im Fokus

SIX-Handel: SMI zum Handelsstart im Aufwind

SIX-Handel: SMI zum Handelsstart im Aufwind

Machte sich der SMI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am vierten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.56 EUR -3.04 EUR -3.92 %
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Alcon AG
68.50 EUR 0.94 EUR 1.39 %
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Amrize
39.31 EUR 0.99 EUR 2.58 %
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Geberit AG (N)
638.60 EUR 11.40 EUR 1.82 %
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Holcim AG
79.40 EUR 2.46 EUR 3.20 %
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Logitech S.A.
89.32 EUR 6.50 EUR 7.85 %
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Novartis AG
145.44 EUR 0.62 EUR 0.43 %
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Partners Group AG
756.60 EUR 18.20 EUR 2.46 %
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Richemont
192.20 EUR 11.30 EUR 6.25 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
428.35 EUR -9.50 EUR -2.17 %
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Sika AG
201.80 EUR -0.80 EUR -0.39 %
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Swiss Re AG
169.00 EUR -1.85 EUR -1.08 %
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Indizes
SMI
15,089.48 CHF 66.63 CHF 0.44 %
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Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,34 Prozent fester bei 15.073,69 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,708 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,255 Prozent höher bei 15.061,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15.022,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15.060,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15.079,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 2,41 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 13.703,53 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 14.551,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der SMI noch bei 12.363,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15.079,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sika (+ 2,76 Prozent auf 191,55 CHF), Richemont (+ 2,64 Prozent auf 176,65 CHF), Holcim (+ 2,10 Prozent auf 74,88 CHF), Amrize (+ 1,82 Prozent auf 36,34 CHF) und Geberit (+ 1,57 Prozent auf 594,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,73 Prozent auf 69,24 CHF), Roche (-0,86 Prozent auf 392,50 CHF), Novartis (+ 0,09 Prozent auf 134,38 CHF), Logitech (+ 0,10 Prozent auf 83,10 CHF) und Alcon (+ 0,22 Prozent auf 63,42 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 407.208 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 339,281 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,98 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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