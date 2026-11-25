SIX-Handel im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Am Mittwoch erhöht sich der SMI um 09:09 Uhr via SIX um 0,80 Prozent auf 14.851,61 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,708 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,877 Prozent höher bei 14.863,09 Punkten, nach 14.733,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.848,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.881,92 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 14.462,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14.525,29 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 12.771,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,11 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Richemont (+ 2,38 Prozent auf 176,20 CHF), Amrize (+ 1,65 Prozent auf 34,60 CHF), Geberit (+ 1,51 Prozent auf 592,60 CHF), Sandoz (+ 1,36 Prozent auf 82,20 CHF) und Givaudan (+ 1,20 Prozent auf 4.146,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-1,15 Prozent auf 621,60 CHF), Logitech (-0,72 Prozent auf 82,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 65,08 CHF), Swiss Re (+ 0,39 Prozent auf 153,20 CHF) und Alcon (+ 0,47 Prozent auf 64,32 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 237.430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 347,723 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net