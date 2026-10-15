SIX-Handel: SPI am Mittag mit Zuschlägen

Index-Bewegung

15.10.26 12:25 Uhr

Für den SPI geht es aktuell aufwärts.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,36 Prozent fester bei 20.029,33 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,464 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,331 Prozent auf 20.022,65 Punkte an der Kurstafel, nach 19.956,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19.992,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.078,40 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 2,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der SPI bei 19.455,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der SPI bei 20.110,33 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Wert von 17.269,87 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,80 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20.636,94 Punkte. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Adval Tech (+ 7,14 Prozent auf 45,00 CHF), Lindt (+ 4,40 Prozent auf 8.185,00 CHF), Lindt (+ 4,17 Prozent auf 85.000,00 CHF), Barry Callebaut (+ 3,81 Prozent auf 1.089,00 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,07 Prozent auf 5,04 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen LEM (-8,07 Prozent auf 592,00 CHF), Cicor Technologies (-7,39 Prozent auf 130,40 CHF), INFICON (-7,05 Prozent auf 176,60 CHF), ams-OSRAM (-7,01 Prozent auf 18,16 CHF) und Huber + Suhner (-6,76 Prozent auf 162,80 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.069.897 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 314,761 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net