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SIX-Handel im Blick

SIX-Handel: SPI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

SIX-Handel: SPI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Letztendlich wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
19.65 EUR 0.30 EUR 1.55 %
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ASMALLWORLD AG
1.51 EUR 0.16 EUR 11.85 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,240.00 EUR -11.00 EUR -0.88 %
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Bellevue AG
7.15 EUR 0.05 EUR 0.70 %
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Bystronic (ex Conzzeta)
176.00 EUR -10.00 EUR -5.38 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 6.61 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.05 EUR 0.41 EUR 8.84 %
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Idorsia AG
4.70 EUR 0.19 EUR 4.12 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
9.14 EUR -0.04 EUR -0.44 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
435.40 EUR 2.80 EUR 0.65 %
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Sensirion Holding AG
88.80 EUR -0.30 EUR -0.34 %
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UBS
42.23 EUR 0.75 EUR 1.81 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
51.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,505.91 CHF 118.00 CHF 0.58 %
News | Analysen

Am Montag ging es im SPI via SIX letztendlich um 0,58 Prozent auf 20.505,91 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,568 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,111 Prozent auf 20.410,51 Punkte an der Kurstafel, nach 20.387,91 Punkten am Vortag.

Bei 20.507,95 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20.398,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der SPI-Kurs bei 19.771,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 20.069,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 17.348,92 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,79 Prozent auf 5,48 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,32 Prozent auf 9,10 CHF), Sensirion (+ 4,54 Prozent auf 85,20 CHF), Idorsia (+ 3,63 Prozent auf 4,34 CHF) und ams-OSRAM (+ 3,45 Prozent auf 18,28 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), ASMALLWORLD (-8,05 Prozent auf 1,37 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-8,05 Prozent auf 155,40 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,21 Prozent auf 50,00 CHF) und GAM (-3,81 Prozent auf 0,06 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.155.916 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 341,851 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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