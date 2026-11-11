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SPI im Fokus

SIX-Handel: SPI beginnt Mittwochshandel im Plus

SIX-Handel: SPI beginnt Mittwochshandel im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.58 EUR 1.36 EUR 1.81 %
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Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 5.00 %
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Alcon AG
61.98 EUR -5.08 EUR -7.58 %
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ASMALLWORLD AG
1.39 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,333.00 EUR -27.00 EUR -1.99 %
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Bellevue AG
7.45 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Curatis AG
17.90 EUR 1.00 EUR 5.92 %
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EvoNext Holdings AG
2.52 EUR -0.04 EUR -1.56 %
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Huber + Suhner AG
177.00 EUR 2.00 EUR 1.14 %
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MindMaze Therapeutics
0.15 EUR 0.00 EUR 1.37 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
10.20 EUR 0.50 EUR 5.15 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
444.20 EUR -4.80 EUR -1.07 %
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VAT
583.80 EUR 11.00 EUR 1.92 %
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WISeQey
6.69 USD -0.32 USD -4.56 %
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Indizes
SPI
21,123.93 CHF -20.38 CHF -0.1 %
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Um 09:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,07 Prozent nach oben auf 21.159,84 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,655 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,175 Prozent auf 21.181,24 Punkte an der Kurstafel, nach 21.144,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 21.159,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21.185,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der SPI 19.542,69 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der SPI mit 20.511,96 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 17.503,42 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,99 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 21.271,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,95 Prozent auf 9,91 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,61 Prozent auf 1,29 CHF), Huber + Suhner (+ 2,91 Prozent auf 169,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,44 Prozent auf 70,66 CHF) und VAT (+ 2,43 Prozent auf 548,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Alcon (-9,08 Prozent auf 56,26 CHF), Addex Therapeutics (-6,48 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Curatis (-4,62 Prozent auf 16,50 CHF) und WISeQey (-4,56 Prozent auf 6,69 USD) unter Druck.

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 231.807 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 353,493 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
30.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
21.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research

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