SIX-Handel: SPI bewegt sich zum Start im Plus

SPI im Fokus

13.07.26 09:27 Uhr

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montag an seine positive Performance an.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 20.029,64 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,483 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,052 Prozent schwächer bei 20.012,76 Punkten, nach 20.023,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20.012,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20.029,64 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19.326,92 Punkten auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 18.452,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 16.628,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.370,23 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Adecco SA (+ 2,42 Prozent auf 17,79 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,33 Prozent auf 5,26 CHF), EMS-CHEMIE (+ 2,17 Prozent auf 729,00 CHF), EFG International (+ 1,91 Prozent auf 17,08 CHF) und CPH Group (+ 1,40 Prozent auf 57,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-8,00 Prozent auf 0,58 CHF), GAM (-4,84 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (-3,07 Prozent auf 63,20 CHF), Carlo Gavazzi (-2,90 Prozent auf 150,50 CHF) und EvoNext (-2,71 Prozent auf 2,15 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 370.232 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 293,939 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net