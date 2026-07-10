SIX-Handel: SPI bewegt sich zum Start im Plus
Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montag an seine positive Performance an.
Werte in diesem Artikel
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 20.029,64 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,483 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,052 Prozent schwächer bei 20.012,76 Punkten, nach 20.023,15 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 20.012,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20.029,64 Punkten.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19.326,92 Punkten auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 18.452,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 16.628,85 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.370,23 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Adecco SA (+ 2,42 Prozent auf 17,79 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,33 Prozent auf 5,26 CHF), EMS-CHEMIE (+ 2,17 Prozent auf 729,00 CHF), EFG International (+ 1,91 Prozent auf 17,08 CHF) und CPH Group (+ 1,40 Prozent auf 57,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-8,00 Prozent auf 0,58 CHF), GAM (-4,84 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (-3,07 Prozent auf 63,20 CHF), Carlo Gavazzi (-2,90 Prozent auf 150,50 CHF) und EvoNext (-2,71 Prozent auf 2,15 CHF).
Die meistgehandelten SPI-Aktien
Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 370.232 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 293,939 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adecco SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adecco SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com
Aktuelle Roche Aktie News
Roche Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.02.13
|Roche kaufen
|S&P Equity Research
|22.02.13
|Roche halten
|Citigroup Corp.
|05.02.13
|Roche halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|01.02.13
|Roche kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.13
|Roche kaufen
|Barclays Capital