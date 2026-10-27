SIX-Handel SPI eröffnet kaum bewegt

SPI-Performance im Fokus

27.10.26 09:27 Uhr

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Dienstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,00 Prozent fester bei 20.505,55 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,567 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,002 Prozent stärker bei 20.506,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20.505,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 20.505,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.541,32 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 19.771,23 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 20.183,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17.295,35 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit SIG Group (+ 12,78 Prozent auf 15,44 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,74 Prozent auf 5,74 CHF), Klingelnberg (+ 3,81 Prozent auf 10,90 CHF), Kudelski (+ 3,32 Prozent auf 1,40 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 2,95 Prozent auf 14,66 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Curatis (-5,16 Prozent auf 16,55 CHF), StarragTornos (-3,36 Prozent auf 34,50 CHF), Forbo International (-3,08 Prozent auf 851,00 CHF), EMS-CHEMIE (-2,99 Prozent auf 843,50 CHF) und SHL Telemedicine (-2,88 Prozent auf 1,01 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 405.751 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 347,351 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net