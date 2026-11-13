SIX-Handel SPI legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

SPI im Fokus

Der SPI fällt am fünften Tag der Woche.

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 21.226,32 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,669 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,224 Prozent auf 21.263,34 Punkte an der Kurstafel, nach 21.311,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 21.210,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21.301,54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SPI einen Stand von 19.725,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der SPI mit 20.413,39 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 17.545,05 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,36 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 21.370,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 51,85 Prozent auf 0,03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,15 Prozent auf 0,15 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,96 Prozent auf 1,05 CHF), Infomaniak (+ 3,73 Prozent auf 77,80 CHF) und Swatch (I) (+ 3,57 Prozent auf 197,10 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ams-OSRAM (-8,23 Prozent auf 15,39 CHF), ASMALLWORLD (-6,61 Prozent auf 1,13 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,58 Prozent auf 4,40 CHF), Gurit (-4,56 Prozent auf 48,10 CHF) und Richemont (-3,97 Prozent auf 169,15 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3.173.520 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 354,239 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net