SIX-Handel: SPI legt zum Ende des Montagshandels zu

SPI-Kursentwicklung

02.11.26 17:57 Uhr

Der SPI gönnte sich schlussendlich eine Verschnaufpause.

Schlussendlich schloss der SPI am Montag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 20.867,74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,639 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,554 Prozent leichter bei 20.731,49 Punkten, nach 20.847,01 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.731,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 20.876,97 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19.397,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 20.161,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16.982,04 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,39 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.918,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 11,11 Prozent auf 34,50 CHF), Curatis (+ 10,26 Prozent auf 18,80 CHF), Autoneum (+ 9,44 Prozent auf 129,80 CHF), DocMorris (+ 7,25 Prozent auf 16,43 CHF) und GAM (+ 6,91 Prozent auf 0,07 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-25,00 Prozent auf 1,05 CHF), Arbonia (-13,39 Prozent auf 3,59 CHF), Cembra Money Bank (-6,90 Prozent auf 83,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,33 Prozent auf 0,14 CHF) und Idorsia (-4,83 Prozent auf 4,25 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.504.026 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 355,452 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net