DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,42 +1,4%Nas 25.596 +0,6%Bitcoin 69.116 -1,4%Euro 1,1210 +0,0%Öl 104,6 -11,1%Gold 3.967 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SPI-Kursentwicklung

SIX-Handel: SPI legt zum Ende des Montagshandels zu

SIX-Handel: SPI legt zum Ende des Montagshandels zu

Der SPI gönnte sich schlussendlich eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arbonia AG
4.12 EUR -0.41 EUR -9.05 %
Charts | News | Analysen
ASMALLWORLD AG
1.42 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Autoneum AG
127.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
37.50 EUR 2.40 EUR 6.84 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,287.00 EUR 51.00 EUR 4.13 %
Charts | News | Analysen
Bellevue AG
7.35 EUR 0.15 EUR 2.08 %
Charts | News | Analysen
Cembra Money Bank AG
87.50 EUR -9.00 EUR -9.33 %
Charts | News | Analysen
Curatis AG
18.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
DocMorris AG (ex Zur Rose)
17.40 EUR 0.85 EUR 5.14 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.44 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Idorsia AG
4.85 EUR -0.03 EUR -0.61 %
Charts | News | Analysen
MindMaze Therapeutics
0.16 EUR -0.01 EUR -8.05 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
443.20 EUR -4.60 EUR -1.03 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.64 EUR -0.09 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
20,867.74 CHF 20.73 CHF 0.1 %
News | Analysen

Schlussendlich schloss der SPI am Montag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 20.867,74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,639 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,554 Prozent leichter bei 20.731,49 Punkten, nach 20.847,01 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.731,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 20.876,97 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19.397,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 20.161,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16.982,04 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,39 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.918,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 11,11 Prozent auf 34,50 CHF), Curatis (+ 10,26 Prozent auf 18,80 CHF), Autoneum (+ 9,44 Prozent auf 129,80 CHF), DocMorris (+ 7,25 Prozent auf 16,43 CHF) und GAM (+ 6,91 Prozent auf 0,07 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-25,00 Prozent auf 1,05 CHF), Arbonia (-13,39 Prozent auf 3,59 CHF), Cembra Money Bank (-6,90 Prozent auf 83,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,33 Prozent auf 0,14 CHF) und Idorsia (-4,83 Prozent auf 4,25 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.504.026 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 355,452 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle UBS Aktie News

Werbung

UBS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.