SIX-Handel SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

SPI-Kursverlauf

29.09.26 17:57 Uhr

Der Handel in Zürich verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen.

Am Dienstag schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 19.721,98 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,437 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,115 Prozent fester bei 19.781,42 Punkten in den Handel, nach 19.758,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 19.891,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19.721,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, notierte der SPI bei 20.270,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der SPI bei 20.040,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bewegte sich der SPI bei 16.631,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,11 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 9,23 Prozent auf 0,71 CHF), ams-OSRAM (+ 8,79 Prozent auf 22,04 CHF), Calida (+ 8,00 Prozent auf 14,58 CHF), Julius Bär (+ 7,21 Prozent auf 76,76 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,82 Prozent auf 8,14 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Lindt (-8,66 Prozent auf 7.805,00 CHF), Lindt (-8,40 Prozent auf 81.800,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,50 Prozent auf 0,02 CHF), Schlatter Industries (-4,84 Prozent auf 17,70 CHF) und Straumann (-4,44 Prozent auf 92,16 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.331.303 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 315,356 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net