DAX 25.399 +0,1%ESt50 6.320 +0,3%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,35 +2,9%Nas 26.755 -0,2%Bitcoin 73.497 +0,1%Euro 1,1316 -0,5%Öl 103,6 -1,6%Gold 4.145 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SPI-Kursverlauf

SIX-Handel SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

SIX-Handel SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der Handel in Zürich verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR -0.01 EUR -22.00 %
Charts | News | Analysen
ams-OSRAM AG
23.00 EUR 1.70 EUR 7.98 %
Charts | News | Analysen
ASMALLWORLD AG
0.65 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,150.00 EUR -24.00 EUR -2.04 %
Charts | News | Analysen
Calida AG
13.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Curatis AG
19.20 EUR -0.30 EUR -1.54 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Julius Bär
76.52 EUR 0.98 EUR 1.30 %
Charts | News | Analysen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,250.00 EUR -895.00 EUR -9.79 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
80.34 EUR -1.15 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
8.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
386.00 EUR -8.00 EUR -2.03 %
Charts | News | Analysen
Straumann Holding AG
102.00 EUR 2.00 EUR 2.00 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
19,721.64 CHF -37.07 CHF -0.19 %
News | Analysen

Am Dienstag schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 19.721,98 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,437 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,115 Prozent fester bei 19.781,42 Punkten in den Handel, nach 19.758,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 19.891,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19.721,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, notierte der SPI bei 20.270,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der SPI bei 20.040,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bewegte sich der SPI bei 16.631,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,11 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 9,23 Prozent auf 0,71 CHF), ams-OSRAM (+ 8,79 Prozent auf 22,04 CHF), Calida (+ 8,00 Prozent auf 14,58 CHF), Julius Bär (+ 7,21 Prozent auf 76,76 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,82 Prozent auf 8,14 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Lindt (-8,66 Prozent auf 7.805,00 CHF), Lindt (-8,40 Prozent auf 81.800,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,50 Prozent auf 0,02 CHF), Schlatter Industries (-4,84 Prozent auf 17,70 CHF) und Straumann (-4,44 Prozent auf 92,16 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.331.303 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 315,356 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:01 Nestlé Neutral UBS AG
11:36 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
08:01 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.