SIX-Handel SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter

SIX-Handel im Blick

17.07.26 09:27 Uhr

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 20.066,66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,487 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 20.078,30 Punkte an der Kurstafel, nach 20.068,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.078,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.062,87 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,269 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 17.06.2026, den Stand von 19.511,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, lag der SPI noch bei 18.874,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, stand der SPI noch bei 16.703,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,00 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20.370,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Georg Fischer (+ 10,17 Prozent auf 50,50 CHF), Adecco SA (+ 4,65 Prozent auf 20,24 CHF), Lindt (+ 2,13 Prozent auf 9.845,00 CHF), Partners Group (+ 1,83 Prozent auf 689,60 CHF) und Komax (+ 1,70 Prozent auf 47,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-8,26 Prozent auf 5,55 CHF), Schlatter Industries (-4,81 Prozent auf 17,80 CHF), Feintool International (-4,08 Prozent auf 9,40 CHF), BioVersys (-3,97 Prozent auf 26,60 CHF) und Rieter (-3,85 Prozent auf 3,13 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 996.915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 288,283 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net