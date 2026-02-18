Die Börsenbetreiberin SIX führt am 22. Juni eine Alternative zum Schweizer Leitindex SMI ein. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Chinas Börsen im Plus - Nikkei springt an -- Warner, Paramount, Rheinmetall, Allianz, ProSiebenSat.1 im Fokus Nach Einigung auf USA-Iran-Deal: Bitcoin zieht auf knapp 66.000 Dollar an. Ölpreise fallen deutlich nach Abkommen zwischen Iran und USA. GEA: Goldman Sachs startet Bewertung mit "Neutral". E.ON-Chef sieht Grenzen bei der Netzsicherheit. Anthropic stoppt Fable 5 und Mythos 5 nach Anordnung der US-Regierung.

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