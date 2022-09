Sixt - Branchenprimus fährt der Konkurrenz davon!

Werbung

Nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen verzeichnet nicht nur die schwer gebeutelte Reise- und Tourismusbranche ein beeindruckendes Comeback. Auch der Mietwagenanbieter Sixt profitiert derzeit massiv von Rekordbuchungszahlen an zahlreichen touristischen Hot-Spots, zumal viele Wettbewerber während der Pandemie aufgrund des Corona-bedingten Einbruchs aus dem Markt gespült wurden. Da es für Sixt auch in wichtigen Auslandsmärkten, wie Nordamerika, rund läuft, überraschte der europäische Branchenprimus zuletzt mit starken Halbjahreszahlen und peilt für das laufende Fiskaljahr ein Rekordergebnis an.

Sixt – Mietwagenspezialist ist für das Reopening bestens gerüstet!

Nach der mehr als zweijährigen Zwangspause nutzen viele Verbraucher nach der Aussetzung der Corona-Maßnahmen die Chance, die schönste Zeit des Jahres wieder außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen. Viele Reiseveranstalter verzeichnen nach dem Ansturm in der Frühjahrs- und Sommersaison aktuell weiter Rekordbuchungszahlen, was auch für die Herbst- und Wintersaison überfüllte Hotels und überlaufene Touristenziele erwarten lässt. Damit eröffnen sich für den Autovermieter Sixt gute Chancen, wieder auf den Erfolgspfad zurückzukehren, nachdem die Coronapandemie einen Umsatz- und Ergebniseinbruch verursacht hatte. Die Voraussetzungen, dass der in Pullach ansässige Branchenprimus nach der mehr als zweijährigen Durststrecke wieder auf den Erfolgspfad zurückkehren kann, stehen gut. Denn Sixt konnte sich dank gezielter Restrukturierungen und Kostensenkungsmaßnahmen im Vergleich zu vielen anderen Wettbewerbern nicht nur während der Krise vergleichsweise gut behaupten. Das Konzernmanagement hat außerdem die Chance genutzt, um sich in Schlüsselmärkten in Europa und vor allem in Übersee gezielt zu verstärken, was sich nun für den Mietwagenhersteller bezahlt macht. So übernahm Sixt bereits im August 2020 unter anderem zehn Flughafenstationen des insolventen Mietwagenanbieters Advantage Rent a Car, womit man sich an stark frequentierten Drehkreuzen in Houston, New York oder Las Vegas in eine starke Ausgangsposition manövriert hat.

Mietwagenpreise an touristischen Hochburgen ziehen deutlich an!

Da das Mietwagengeschäft seit der Aufhebung der Corona-Maßnahmen vor allem in vielen touristischen Hochburgen, wie Mallorca, Ibiza, der Côte d’Azur, Malaga oder Sardinien, wieder kräftig anzieht, boomt auch das Geschäft beim Premiumanbieter Sixt. Und weil viele kleinere und mittlere Wettbewerber während der Pandemie teilweise aus dem Markt gespült wurden, explodierten die Mietwagenpreise zu Beginn der Urlaubssaison in vielen beliebten Ferienorten regelrecht. Da in vielen touristischen Hot-Spots auch aufgrund der Lieferengpässe bei Neuwagen kaum Kapazitäten vorhanden sind, waren bis vor Kurzem Preise von rund 900 Euro pro Woche für die Nutzung eines Mietwagens der kleinsten Kategorie in Tourismushochburgen, wie Mallorca, keine Seltenheit. Sixt hat sich im Vorfeld der neuen Reisewelle generalstabsmäßig auf den Touristenansturm vorbereitet und seine Flottenkapazitäten in vielen stark frequentierten Regionen konsequent ausgebaut und kann daher massiv von den kräftig gestiegenen Mietwagenpreisen profitieren.

Sixt überrascht mit Rekordergebnis im ersten Halbjahr!

Dies belegen die zuletzt vorgelegten Zahlen für das erste Halbjahr. Mit einem Umsatzanstieg von 59,4 % auf 1,32 Mrd. Euro überraschte Sixt in den ersten sechs Monaten nicht nur mit einem deutlichen Erlösplus, sondern überzeugte dank deutlich verbesserter Margen beim Vorsteuergewinn mit einem Rekordergebnis von 223 Mio. Euro (+250 Mio. Euro). Damit toppte Sixt nicht nur die Konsenserwartungen deutlich, sondern konnte den krisenbedingten Einbruch erfolgreich ausbügeln. Mit einem Umsatzplus von 16,4 % und einer Verbesserung beim Vorsteuergewinn um satte 97 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 meldete sich der Mietwagenspezialist nach knapp zweijähriger Durststrecke eindrucksvoll zurück. Zu verdanken hatte Sixt sein unerwartet starkes Abschneiden nicht nur der starken Entwicklung im Europa-Geschäft. Da man seine Marktpräsenz auf dem US-Markt gezielt ausgeweitet hatte, trug das mittlerweile hochprofitable US-Geschäft mit einem Umsatzplus von 66 % auf 395 Mio. Euro maßgeblich zum starken Abschneiden der Pullacher bei.

Auslandsexpansion nimmt Fahrt auf – Sixt peilt Rekordergebnis im Jahr 2022 an!

Nach dem unerwartet starken Abschneiden im ersten Halbjahr sieht sich Sixt trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds weiterhin auf Erfolgskurs und rechnet für das Gesamtjahr mit einem neuen Rekordergebnis. So rechnet das Konzernmanagement nun mit einem Vorsteuergewinn am oberen Ende der zuletzt nach oben revidierten Prognosespanne von 380 bis 480 Mio. Euro sowie einem deutlichen Erlösanstieg gegenüber dem Vorjahr. Da Sixt mit der Expansion auf dem wichtigen US-Markt, der mittlerweile für knapp 30 % der Gesamterlöse steht, gut vorankommt und mittlerweile auch seine Präsenz in anderen lukrativen Auslandsmärkten weiter vorantreibt, hat man gute Chancen, beim Konzernergebnis positiv zu überraschen. Mittlerweile ist Sixt an 28 der 30 Top-Flughäfen in den USA präsent, während man mit der Eröffnung von Mietwagenstationen in Vancouver und Toronto nun auch den kanadischen Markt, der laut Sixt ein Marktpotential von rund 1,4 Mrd. Euro aufweist, ins Visier nimmt. Da Sixt mit dem Ausbau seiner Auslandsaktivitäten gut vorankommt, dürfte der Mietwagenspezialist trotz der sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten gute Chancen haben, seinen profitablen Wachstumskurs auch in den kommenden Jahren weiter fortschreiben zu können. Aktuell zeigen sich Analysten skeptisch, was die weiteren Aussichten bei Sixt angeht. So geht der Analystenkonsens laut einer Erhebung von FactSet nach einem Rekordergebnis von 7,54 Euro je Aktie im Jahr 2022 für 2023 von einem EPS-Rückgang auf 6,57 Euro aus. Gelingt es Sixt seinen Expansionskurs im Auslandsgeschäft weiter konsequent umzusetzen, könnten sich die Konsenserwartungen für 2023 als zu niedrig erweisen.

Stand: 06.09.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion