Sixt: Volle Fahrt auf schwieriger Strecke

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Sixt überzeugt mit kräftigem Gewinnwachstum und hebt die Umsatzprognose an. Angesichts der günstigen Bewertung könnte die Aktie nun vor einer nachhaltigen Kurserholung stehen.

Bei Sixt läuft es derzeit rund. Der Autovermieter hat heute starke Neunmonatszahlen vorgelegt und seine Umsatzprognose für 2026 angehoben. Das ist umso bemerkenswerter, als sich das Marktumfeld angesichts stagnierender Reisenachfrage und steigender Zinsen durchaus anspruchsvoll darstellt. Aber offenbar gelingt es den Pullachern, ihren Wettbewerbern zunehmend Marktanteile abzunehmen.

Kräftiges Wachstum

Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um 11,8 Prozent auf den Rekordwert von 1,48 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Steuern stieg um neun Prozent auf 281,8 Mio. Euro, der Nettogewinn ebenfalls um knapp neun Prozent auf 197,4 Mio. Euro. Nach neun Monaten steht damit ein Umsatzplus von 10,2 Prozent auf 3,60 Mrd. Euro zu Buche. Das Vorsteuerergebnis verbesserte sich sogar um 16,9 Prozent auf 407 Mio. Euro.

Prognose angehoben

Angesichts der starken Entwicklung erwartet Sixt für 2026 nun einen Umsatz von knapp 4,7 Mrd. Euro statt bislang 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro. Die Vorsteuermarge soll weiterhin bei rund zehn Prozent liegen, was auf einen Gewinn je Aktie von rund 7,10 Euro und damit auf ein KGV der Stammaktie von unter 11 hinauslaufen dürfte. Dabei kann sich das Unternehmen auf stabile Wachstumstreiber wie die internationale Expansion, die zunehmende Digitalisierung des Geschäfts (insb. in Form der Sixt-App) sowie die starke Premiumpositionierung stützen. Insofern erscheint eine Fortsetzung des Wachstumskurses im kommenden Jahr durchaus wahrscheinlich.

Aktie günstig bewertet

Jedenfalls erwartet auch der Analystenkonsens für 2027 ein weiteres kräftiges Gewinnwachstum. Bei einem Kurs von rund 75 Euro könnte das KGV der Stammaktie damit auf unter 10 rutschen. Die Vorzugsaktie ist noch deutlich günstiger und bietet zudem eine Dividendenrendite von über fünf Prozent. Selbst unter Berücksichtigung des anspruchsvollen Umfelds erscheint die aktuelle Bewertung der Sixt-Aktie äußerst günstig. Die heutige Prognoseanhebung könnte deshalb der Ausgangspunkt für eine nachhaltige Kurserholung sein.

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Erstellung am 12.11.26 um 12:43 Uhr.

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