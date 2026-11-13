Sizzle Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Sizzle Acquisition A hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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