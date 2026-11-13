Sizzle Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

13.11.26 06:35 Uhr

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Sizzle Acquisition A hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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