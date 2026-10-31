SJ Semiconductor A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

31.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,71 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,87 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 CNY, nach 0,190 CNY im Vorjahresvergleich.

SJ Semiconductor A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SJ Semiconductor A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SJ Semiconductor A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung