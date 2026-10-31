SJ Semiconductor A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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SJ Semiconductor A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 CNY, nach 0,190 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,71 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,87 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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