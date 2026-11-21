Auf der Umsatzseite hat SK Growth Opportunities A im vergangenen Quartal 218,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SK Growth Opportunities A 156,9 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SK Growth Opportunities A 0,070 USD je Aktie verdient.

SK Growth Opportunities A hat am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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