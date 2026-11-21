SK Growth Opportunities A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SK Growth Opportunities A hat am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SK Growth Opportunities A 0,070 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat SK Growth Opportunities A im vergangenen Quartal 218,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SK Growth Opportunities A 156,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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