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SK hynix ADR: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
SK hynix ADR
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SK hynix ADR ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SK hynix ADR die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat SK hynix ADR mit einem Umsatz von insgesamt 73,63 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 317,29 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net

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