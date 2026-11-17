SKAN nimmt erstinstanzlichen Entscheid des Bundesstrafgerichts zur Kenntnis
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SKAN AG
/ Schlagwort(e): Stellungnahme
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Medienmitteilung
SKAN nimmt erstinstanzlichen Entscheid des Bundesstrafgerichts zur Kenntnis
Allschwil, 17. November 2026 – Die SKAN Group AG nimmt die erstinstanzlichen Urteile des Bundesstrafgerichts zur Kenntnis. Der Leiter des Segments Services, Digital & Single-Use Systems wurde von Vorwurf Ausnützens von Insiderinformationen freigesprochen.
Der Finanzchef hat gegen die erstinstanzliche Verurteilung Berufung erklärt. Damit ist das Verfahren gegen ihn noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung und er verbleibt in seiner Funktion. Die SKAN Group AG hat weiterhin grosses Interesse an einem raschen Abschluss des Verfahrens. Der Verwaltungsrat beurteilt die Situation laufend.
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Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28
SKAN – together always one step ahead
SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Software, Services und Single Use Systeme an. Innovative Lösungen sowie eine kundennah ausgerichtete Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1700 Mitarbeitende. Etwa die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Frankreich, Slowenien, Kroatien, Japan, den USA und Brasilien.
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2437110 17.11.2026 CET/CEST
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