Skandinavier schnüren Hilfspakete für die Wirtschaft

Heute im Fokus

DAX rutscht wieder auf rotes Terrain -- ifo-Index auf tiefstem Stand seit 2009 -- EZB-Notkaufprogramm über 750 Mrd. Euro -- VW, HUGO BOSS, Lufthansa, HeidelbergCement, GM, Ford im Fokus

IfW: Deutsches BIP dürfte 2020 bis zu 9 Prozent einbrechen. Beiersdorf stellt jetzt auch Desinfektionsmittel her. Schweizer Notenbank hält Zins konstant und verstärkt Markteingriffe. Bechtle sieht viele Unwägbarkeiten im laufenden Jahr. Koenig & Bauer will nach Gewinnrückgang Kosten senken. Vossloh: Dividende wackelt - Verbesserung der Profitabilität in Sicht.