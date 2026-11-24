Skano hat am 21.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 EUR gegenüber -0,020 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,7 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net