SKC präsentierte Quartalsergebnisse
SKC äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2588,80 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2487,140 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 638,90 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 506,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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