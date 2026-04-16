Skepsis trifft neue Impulse

Die Rüstungsbranche sendet gemischte Signale: Analysten bleiben vorsichtig, während operative News neue Fantasie liefern. Vor allem Rheinmetall und TKMS stehen aktuell im Fokus.

• Analysten sehen schwierigen Jahresstart für Rüstungswerte, bleiben aber bei Rheinmetall optimistisch

• Rheinmetall stärkt US-Geschäft mit wichtiger Cyber-Zertifizierung

• TKMS prüft Kooperation für kanadisches U-Boot-Programm



Wer­bung Wer­bung

Kursgewinne bei Rüstungswerten

Die Aktien der großen deutschen Rüstungskonzerne zeigten sich am Mittwoch mit einer festeren Tendenz: Auf XETRA gewann die Rheinmetall-Aktie letztlich 1,92 Prozent auf 1.515,20 Euro. Auch RENK legte mit einem Plus von 2,57 Prozent auf 53,40 Euro zu. HENSOLDT schloss mit einem Aufschlag von 3,19 Prozent auf 80,96 Euro, während TKMS um 3,13 Prozent auf 85,60 Euro anzog.

Die Kursbewegungen spiegeln eine gewisse Stabilisierung wider, nachdem die Branche zuletzt unter Druck geraten war.

Analysten bleiben vorsichtig - Rheinmetall im Fokus

Mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zeigen sich Analysten zurückhaltend. Wie dpa-AFX berichtet, hat die Deutsche Bank Research ihre Kaufempfehlung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2.100 Euro bestätigt. Analyst Christoph Laskawi verweist auf einen soliden Jahresauftakt, mahnt jedoch gleichzeitig, die hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr zu berücksichtigen.

Wer­bung Wer­bung

Auch Barclays bleibt positiv gestimmt und bestätigt das Rating "Overweight" mit einem Kursziel von 2.125 Euro für Rheinmetall. Analyst Afonso Osorio betont jedoch, dass der Start ins Jahr für die Branche traditionell schwach ausfällt, geprägt von niedrigen Gewinnen und negativer Cashflow-Entwicklung.

Für HENSOLDT zeigt sich Barclays allerdings neutral. Die Einstufung "Equal Weight" mit einem Kursziel von 95 Euro wurde bestätigt. Insgesamt sehen die Analysten weiterhin das Thema Luftverteidigung als zentralen Wachstumstreiber der Branche.

Rheinmetall stärkt Position in den USA

Operativ sorgt Rheinmetall für positive Impulse. Wie der Düsseldorfer Rüstungskonzern mitteilt, hat das Unternehmen für alle sechs US-Produktionsstandorte die CMMC-Zertifizierung der Stufe 2 erhalten. Damit erfüllt der Konzern 110 Cyber-Sicherheitsanforderungen zum Schutz sensibler Verteidigungsinformationen.

Wer­bung Wer­bung

Die Zertifizierung ist künftig Voraussetzung für Ausschreibungen des US-Verteidigungsministeriums und verbessert damit die Chancen auf neue Großaufträge deutlich. Rheinmetall positioniert sich damit strategisch stärker im wichtigen US-Markt und unterstreicht seine Rolle als sicherheitsrelevanter Partner.

TKMS prüft Kooperation für U-Boot-Programm

Auch TKMS treibt seine internationale Expansion voran. Das Unternehmen hat zuletzt eine Kooperationsvereinbarung mit Finkl Steel - Sorel unterzeichnet, um eine mögliche Zusammenarbeit bei strategischen Werkstoffen für das kanadische U-Boot-Programm zu prüfen, wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgeht. Bereits tage zuvor gab das Kieler Unternehmen einen ähnlichen strategischen Schulterschluss mit E3 Lithium bekannt.

Im Fokus steht die gemeinsame Entwicklung und Produktion spezieller Edelstahlmaterialien für moderne U-Boot-Plattformen. Ziel ist es, die industrielle Basis Kanadas im Marinebereich zu stärken und gleichzeitig neue Beschaffungs- und Beteiligungsmöglichkeiten zu erschließen.

Die Vereinbarung schafft zunächst einen Rahmen für eine mögliche langfristige Partnerschaft und unterstreicht die wachsende Bedeutung internationaler Kooperationen in der Verteidigungsindustrie.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net