DAX23.896 -0,2%Est505.775 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +1,0%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin65.155 +0,4%Euro1,1679 ±0,0%Öl120,7 -0,8%Gold4.618 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, BASF, VW, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien im Fokus
Top News
Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie
Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-" Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Skeptische Anleger

VW-Rivale und Opel-Mutter Stellantis kehrt in Gewinnzone zurück - Aktie fällt dennoch deutlich

30.04.26 11:07 Uhr
Stellantis-Aktie fällt deutlich: Trotz Gewinn Comeback keine Marktbegeisterung | finanzen.net

Der Autokonzern Stellantis hat nach den jüngst hohen Verlusten im ersten Quartal wieder einen schmalen Gewinn eingefahren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
6,14 EUR -0,51 EUR -7,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unter dem Strich verdiente der Konzern mit französischen, italienischen und amerikanischen Wurzeln 377 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte ein Verlust in ähnlicher Größenordnung zu Buche gestanden. Der Umsatz zog in den drei Monaten bis März im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 38,1 Milliarden Euro an, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern verdreifachte sich nahezu auf 960 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei 2,5 Prozent.

An der Börse kamen die Nachrichten dennoch schlecht an. Der Aktienkurs knickte kurz nach dem Handelsstart in einem schwachen Gesamtmarkt um fast acht Prozent ein, aktuell beläuft sich das Minus noch auf 7,8 Prozent bei 6,12 Euro je Anteilsschein. Die Kursverluste 2026 summieren sich damit auf mehr als ein Drittel.

Stellantis - unter anderem mit den Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep und Ram - hat ein regelrechtes Horrorjahr hinter sich. Zu den hausgemachten Problemen von zu hoher Produktion und sinkenden Verkaufspreisen vor allem im einst gewinnträchtigen US-Markt kam noch die von US-Präsident Donald Trump beendete Elektroautoförderung hinzu, weswegen die Nachfrage einbrach und ein radikales Umsteuern mit riesigen Abschreibungen nötig wurde. So verbuchte Stellantis vergangenes Jahr einen Verlust von 22,3 Milliarden Euro.

Der neue Chef Antonio Filosa muss den Konzern nun stabilisieren und wieder in ruhiges Fahrwasser führen. Er sei zuversichtlich, dass die für dieses Jahr geplanten zehn neuen Modelle weiter Schwung verleihen, sagte er laut Mitteilung. Die Jahresprognose bestätigte der Manager. Der Umsatz soll um einen mittleren einstellen Prozentsatz zulegen, die bereinigte operative Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich landen. Auch im Tagesgeschäft hatte Stellantis im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben.

Am 21. Mai stellt Filosa auf einem Kapitalmarkttag seine neue Strategie vor. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will er die Investitionen des Konzerns auf wenige Kernmarken fokussieren - auf die Marken Jeep und Ram mit ihren Geländewagen, Pickups und SUVs für den amerikanischen Markt sowie auf die angestammten europäischen Marken Peugeot und Fiat. Beobachter sind gespannt, welche Rolle im Konzerngefüge dann noch Marken wie etwa Opel spielen werden.

/men/mis/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Stellantis BuyUBS AG
07.04.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
26.03.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Stellantis BuyUBS AG
07.04.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026Stellantis KaufenDZ BANK
06.03.2026Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
26.03.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
27.02.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
27.02.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
27.02.2026Stellantis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen