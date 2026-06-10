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Skeptischere Einschätzung

Brenntag-Aktie unter Druck: Deutsche Bank favorisiert IMCD und Azelis

16.06.26 09:54 Uhr
DAX-Schlusslicht Brenntag-Aktie: Analysten sehen bessere Chancen bei der Konkurrenz | finanzen.net

Nach einer skeptischeren Einschätzung der Deutschen Bank sind die Aktien von Brenntag am Dienstagmorgen gefallen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Azelis Group N.V.
10,16 EUR -0,39 EUR -3,70%
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Brenntag SE
54,72 EUR -1,10 EUR -1,97%
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IMCD N.V.
87,50 EUR -0,80 EUR -0,91%
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Für die Anteilsscheine ging es via XETRA zeitweise 2,11 Prozent auf 54,80 Euro runter. Dann versuchten sich die Papiere des Chemikalienhändlers zunächst an der zuletzt umkämpften exponentiellen 200-Tage-Linie zu stabilisieren.

Der Deutsche-Bank-Experte Tristan Lamotte sieht angesichts des Entspannungsweges aus dem Nahost-Krieg das Risiko einer Normalisierung der Sonderkonjunktur für die Branche. Diesbezüglich hatte er bisher vor allem auf Brenntag gesetzt. Entsprechend sieht er nun die Konkurrenz namens IMCD und Azelis im Vorteil, deren Chemikalienpreise während des Kriegs weniger angezogen hätten und nun auch weniger korrigieren dürften.

Brenntag hatten sich nach dem Kriegs-Tief Anfang März bis Anfang Mai um 45 Prozent erholt, waren zuletzt aber bereits wieder deutlich zurückgekommen. Lamotte signalisiert mit seinem Kursziel von 57 Euro allerdings kaum frisches Potenzial.

Anders sieht es bei IMCD und Azelis mit Kurszielen von 122 Euro und 14,20 Euro aus, die jeweils neue Jahreshöchststände versprechen. Hier votiert Lamotte weiter mit "Buy", während er Brenntag auf "Hold" abstufte. Doch auch IMCD und Azelis geben am Dienstagmorgen zunächst etwas nach.

/ag/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Brenntag

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09:06Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
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DatumRatingAnalyst
03.06.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2026Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
16.04.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:06Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
20.05.2026Brenntag SE HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Brenntag SE NeutralUBS AG
13.05.2026Brenntag SE HoldWarburg Research
13.05.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
22.05.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.04.2026Brenntag SE VerkaufenDZ BANK

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