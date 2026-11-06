Skf India (Industrial) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

06.11.26 06:35 Uhr

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 15,70 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 9,82 Milliarden INR gerechnet.

Skf India (Industrial) hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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