Skf India (Industrial) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Skf India (Industrial) hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 15,70 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 9,82 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion Finanzen.net
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