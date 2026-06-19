Skistar Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Skistar Registered B hat am 18.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,43 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,41 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,44 Milliarden SEK ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,00 SEK sowie einem Umsatz von 1,45 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.net