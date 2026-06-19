DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.929 -0,1%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BMW 519000 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Matchday für die deutsche Nationalelf - was kommt nach dem 7:1? WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Matchday für die deutsche Nationalelf - was kommt nach dem 7:1?
US-Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank in Q1: Aktien von NVIDIA & Co. enthalten US-Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank in Q1: Aktien von NVIDIA & Co. enthalten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Skistar Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

21.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Skistar AB Registered Shs -B-
14,00 EUR -0,33 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Skistar Registered B hat am 18.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,43 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,41 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,44 Milliarden SEK ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,00 SEK sowie einem Umsatz von 1,45 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Skistar AB Registered Shs -B-

DatumMeistgelesen