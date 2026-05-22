SKM Egg Products Export (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SKM Egg Products Export (India) hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,87 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,17 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 19,70 INR beziffert. Im Vorjahr waren 6,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 7,68 Milliarden INR gegenüber 4,98 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net