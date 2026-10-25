SKM Egg Products Export (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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SKM Egg Products Export (India) hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 3,37 INR gegenüber 4,70 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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