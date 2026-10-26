Skolon Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Skolon Registered hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,66 Prozent auf 66,6 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 63,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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