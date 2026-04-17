Sky Century Investment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Sky Century Investment hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Sky Century Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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