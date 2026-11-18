Sky Quarry gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 97,76 Prozent zurück. Hier wurden 0,0 Millionen USD gegenüber 1,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net