Sky stellt drei lineare Sender ein - auch Sky Comedy

Aktien in diesem Artikel Comcast 36,84 EUR

0,38% Charts

News

Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Pay-TV-Anbieter Sky stellt im Laufe des Jahres drei lineare Sender ein. Betroffen seien Sky Comedy, Spiegel Geschichte und Curiosity TV, teilte ein Sky-Sprecher am Dienstag mit. Zuvor hatte der Branchendienst Digitalfernsehen berichtet.

"Unser Sender-Portfolio orientiert sich stark an den Wünschen unserer Kunden und wird dementsprechend regelmäßig angepasst", nannte Sky zur Begründung. Ab Ende Juni werden Spiegel Geschichte und Curiosity TV im deutschsprachigen Raum nicht mehr über die Sky Plattform zu empfangen sein. Ab Mitte September wird dies für Sky Comedy gelten.

"Das Mediennutzungsverhalten unserer Zuschauer hat sich stark verändert", hieß es in der Mitteilung konkret zu Sky Comedy. "Und sie schauen insbesondere Comedy-Inhalte vornehmlich flexibel per Abruf über Sky Q oder Wow. Infolgedessen stellen wir den linearen Comedy-Sender ein." Für Comedy-Fans ändere sich nichts. Ein "besonders reichhaltiges Comedy-Angebot" gebe es auf Sky Q und Wow.

Ausgewählte Inhalte seien weiterhin linear auf beliebten Sendern wie Sky 1 oder Sky Atlantic zu finden. Die zweite Staffel von "And Just Like That", die im Juni startet, werde weiterhin sowohl linear auf Sky Atlantic wie auch on Demand via Sky Q und Wow zu sehen sein.

Was Spiegel Geschichte und Curiosity TV angeht, verwies der Anbieter auf Sky Documentaries und die Partnerschaft mit dem History Channel./bok/DP/stw