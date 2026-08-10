RTL-Aktie im Plus: Starkes Streaming-Geschäft dämpft Werbeflaute - Neuer Ausblick
Trotz anhaltender Werbeflaute im TV-Geschäft schaltet die RTL Group auf Wachstum: Im ersten Halbjahr kletterten sowohl Umsatz als auch Gewinn nach oben.
Die Senderkette profitierte dabei von ihrem mittlerweile profitablen Streaming-Geschäft und der zum 1. Juni abgeschlossenen Übernahme von Sky Deutschland. Der Ausblick 2026 wurde um den Zukauf angepasst, der dieses Jahr einen Umsatzbeitrag von etwa 1 Milliarde Euro leisten dürfte. Der Ausblick für den operativen Gewinn bleibt unverändert. Für das Streaming-Geschäft wird die Bertelsmann-Tochter zuversichtlicher.
Für das laufende Jahr erwartet die RTL Group nun einen Umsatz von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro nach 6 Milliarden im Vorjahr, und damit rund 1 Milliarde mehr als vor dem Sky-Zukauf.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) wird weiterhin bei 725 Millionen Euro mit einer möglichen Abweichung von 3 Prozent nach oben oder unten gesehen. Im Vorjahr hatte RTL 661 Millionen verdient. Ein höherer Ergebnisbeitrag aus dem Streaming-Geschäft, der nun bei rund 100 Millionen Euro statt 25 bis 50 Millionen Euro gesehen wird, soll das schwächere lineare TV-Geschäft ausgleichen.
Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz der RTL Group um knapp 4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, organisch blieb er nahezu stabil. Sky Deutschland wird seit Anfang Juni einbezogen.
Der TV-Werbeumsatz sackte um 4 Prozent ab. Weil digitale Werbeerlöse einen Teil ausgleichen konnten, ging der gesamte Werbeumsatz nur um 0,7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zurück. Im zweiten Quartal stieg er um 1,7 Prozent. Der Streaming-Umsatz kletterte im Halbjahr um 27 Prozent auf knapp 300 Millionen Euro.
Das EBITA legte in den ersten sechs Monaten auf 239 Millionen Euro von 160 Millionen Euro im Vorjahr zu. Enthalten war ein Gewinnbeitrag von 61 Millionen Euro von Sky Deutschland, der sich aber nicht aufs Jahr fortschreiben lässt. Zudem trugen das Streaming-Geschäft sowie Kostensenkungen bei der Produktionstochter Fremantle zum Anstieg bei.
Der den RTL-Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg auf 45 Millionen Euro von 31 Millionen im Vorjahr.
Im XETRA-Handel gewinnt die RTL-Aktie zeitweise 1,71 Prozent auf 32,75 Euro.
DJG/mgo/brb
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