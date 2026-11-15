Skye Bioscience: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Skye Bioscience hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,560 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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