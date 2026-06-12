DAX24.979 +1,4%Est506.262 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 +3,7%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.602 -0,1%Euro1,1599 -0,1%Öl82,99 -4,4%Gold4.336 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Chinas Börsen im Plus - Nikkei springt an -- OHB, Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
Um 19 Uhr live: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 19 Uhr live: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fährt wieder

15.06.26 10:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
73,35 EUR 2,75 EUR 3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen fährt wieder. Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien Ende Juni konnte der fahrerlose Zug, der das neue Terminal 3 mit den übrigen Bereichen des Flughafens verbindet, am Montag wieder in Betrieb genommen werden.

"Nach technischen Anpassungen an der Trasse, einer umfassenden Prüfung aller Fahrzeuge sowie mehreren Softwareupdates wurden die Ursachen der bisherigen Störungen behoben", teilte der Flughafenbetreibers Fraport mit.

Die 5,6 Kilometer lange Skyline-Bahn hatte erst vor einigen Wochen ihren Betrieb aufgenommen. Fraport setzte das Verkehrsmittel dann Ende Mai außer Betrieb, und als Ersatz wurde ein Bus-Shuttle eingesetzt. "Grund dafür waren wiederkehrende technische Störungen, deren Ursachen im Vorfeld nicht erkennbar waren und sich erst im laufenden Betrieb unter zunehmender Auslastung gezeigt haben", hieß es.

Bahn fährt zunächst etwas langsamer - mit 50 Kilometern pro Stunde

Der Betrieb wurde nun mit bis zu acht Fahrzeugen und einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde wiederaufgenommen. "Zuvor war die Bahn mit bis zu 70 Stundenkilometern unterwegs, diese Geschwindigkeit wollen wir auch perspektivisch wieder erreichen", sagte ein Fraport-Sprecher. Normalerweise sollen die vollautomatischen Züge stündlich bis zu 4.000 Menschen in jeweils rund acht Minuten über die Strecke bringen.

Vereinzelte technischen Störungen ließen sich auch jetzt nicht ausschließen, hieß es. Aufgrund notwendiger Streckenkontrollen und weiterer Optimierungen würden zunächst weiter nächtliche Inspektionen durchgeführt. "Um die Einschränkungen für die Passagiere und die Beschäftigten möglichst gering zu halten, stellt Fraport den Betrieb der Bahn bis auf weiteres täglich zwischen 23 und 4 Uhr ein." In dieser Zeit verkehre dann erneut der Bus-Shuttle zwischen den Terminals./jto/DP/jha

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
12.06.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2026Fraport OverweightBarclays Capital
20.05.2026Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.05.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.06.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2026Fraport OverweightBarclays Capital
20.05.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport NeutralUBS AG
05.05.2026Fraport HoldWarburg Research
23.04.2026Fraport HoldWarburg Research
18.03.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Fraport SellUBS AG
13.04.2026Fraport SellUBS AG
17.03.2026Fraport SellUBS AG
16.02.2026Fraport SellUBS AG
10.02.2026Fraport SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen