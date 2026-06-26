Skyscape Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Skyscape Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 5,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Skyscape Capital präsentierte am 26.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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