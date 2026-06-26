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Skyscape Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

28.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Skyscape Capital Inc Registered Shs
0,32 EUR -0,01 EUR -1,85%
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Skyscape Capital präsentierte am 26.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Skyscape Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 5,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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