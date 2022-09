SkyShowtime gibt offizielles Startdatum und Programmauswahl bekannt

Der neue Streaming-Dienst SkyShowtime kündigte heute seinen offiziellen Start für den 20. September 2022 an. Damit macht er sein Premium-Angebot an exklusiver und kultverdächtiger Unterhaltung zum ersten Mal Millionen von Haushalten in Europa zugänglich.

SkyShowtime ist ein Joint Venture von Comcast (NASDAQ: CMCSA), der Muttergesellschaft von NBCUniversal und Sky, sowie Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA). Der Dienst wird zunächst in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden eingeführt und später in diesem Jahr auch in den Niederlanden verfügbar sein. In den kommenden Monaten bis zum ersten Quartal 2023 soll auch der Roll-Out von SkyShowtime in Spanien, Portugal, Andorra sowie Mittel- und Osteuropa (CEE) erfolgen. Zu den CEE-Märkten gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Ungarn, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, die Slowakei und Slowenien. Genaue Einführungsdaten und Preise für diese Märkte werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

SkyShowtime bringt die beste Unterhaltung von den größten Studios und Erzählern der Welt zusammen. Mit Tausenden von Stunden hochwertiger Unterhaltung für die ganze Familie bietet der Dienst eine große Auswahl der weltweit am meisten erwarteten Serien und Filme.

Gezeigt werden die exklusiven Fernsehpremieren der Erstaufführungen von Filmen von Paramount Pictures und Universal Pictures, den beiden ältesten Studios Hollywoods, die zusammen fast 50 % der Einspielergebnisse in Hollywood erwirtschaften.

SkyShowtime wird eine Auswahl neuer Blockbuster-Filme nach ihrer Veröffentlichung in den Kinos und im Home Entertainment ausstrahlen, darunter Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: Eine neue Ära, Nope, Belfast, Ambulance und The Bad Guys.

Darüber hinaus bietet SkyShowtime neue Premium-Serien, Inhalte für Kinder und Familien sowie eine Auswahl an kultigen Titeln und Boxsets von Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios und Peacock – alles an einem Ort zum Streamen. SkyShowtime wird außerdem auch lokale Originalprogramme, Dokumentarfilme und Sondersendungen aus seinen Märkten zeigen.

In den skandinavischen Ländern wird SkyShowtime im Rahmen der Partnerschaft mit Paramount den Streaming-Dienst Paramount+ ersetzen. Damit haben bestehende und zukünftige Kunden die Möglichkeit, aktuelle Paramount+ Favoriten wie Halo, Yellowstone, The Offer und Star Trek: Strange New Worlds von Paramount+ sowie SHOWTIME®-Originale wie Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: The Battle for Uber und The First Lady zu streamen. Und zum ersten Mal erhalten Abonnenten Zugang zu noch mehr neuen und exklusiven Premium-Serien und Filmen, die das Beste von Universal Pictures, Sky Originals und NBCUniversal darstellen.

Ab dem Start können Kunden die Serienpremieren des mit Spannung erwarteten SHOWTIME®-Dramas Ein Mann für gewisse Stunden, der Sky Originals The Rising, The Fear Index und Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten sowie Law & Order Staffel 21 von Peacock genießen. Zu den weiteren Serienpremieren der kommenden Monate zählen Yellowstone Staffel 5, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Vampire Academy sowie die SHOWTIME®-Serien Yellowjackets Staffel 2 und Let The Right One In.

Monty Sarhan, CEO von SkyShowtime, erklärte: "Es ist Zeit... für SkyShowtime, den nächsten, großen Streaming-Dienst für Europa. Nur wenige Monate nach Erteilung der vollständigen behördlichen Genehmigung wird SkyShowtime am 20. September 2022 offiziell starten. Wir sind begeistert von der Aussicht, unseren Kunden exklusiven Zugang zu den neuesten Serien- und Filmpremieren unserer ikonischen und weltbekannten Studios zu bieten. Wir freuen uns darauf, weitere Details zu den Startterminen für unsere anderen Märkte bekannt zu geben und SkyShowtime noch mehr Menschen in Europa zugänglich zu machen."

Henriette Skov, Regional General Manager for Northern Europe von SkyShowtime, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, SkyShowtime in den nordischen Ländern einzuführen und freuen uns darauf, unseren Kunden die beste Auswahl an weltweiten Serien und Filmen an einem Ort zu bieten."

Der Dienst wird direkt über die SkyShowtime-App für Apple iOS, tvOS und Android-Geräte sowie über die Website verfügbar sein: www.skyshowtime.com. Die monatlichen Gebühren für SkyShowtime betragen 6,99 € in Finnland, 79 SEK in Schweden, 79 NOK in Norwegen und 69 DKK in Dänemark.

SkyShowtime wird auch über die folgenden Vertriebspartner in den nordischen Märkten verfügbar sein: Allente, RiksTV, Ruutu, Sappa, Strim, Telenor, Tele2, Telia, Telmore und YouSee von der Nuuday Group sowie TV 2 Play.

Der auf der Peacock-Plattform basierende SkyShowtime-Dienst wurde speziell für Europa entwickelt und ist auf diese Märkte ausgerichtet. SkyShowtime verfügt über lokale Niederlassungen in allen Regionen und kann so seine Kundenorientierung und lokale Marktpräsenz in den Bereichen Partnerschaften, Inhalte und Marketing umsetzen. Nach dem Start in mehr als 20 Ländern werden die Apps und Inhalte von SkyShowtime in 18 verschiedenen Sprachen verfügbar sein.

Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Inhaltsangebot ist spezifisch für die nordischen Länder und kann je nach Markt variieren.

Über SkyShowtime

Der neue Streaming-Dienst SkyShowtime startet am 20. September diesen Jahres.

SkyShowtime, ein Joint Venture zwischen der Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) und Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA), vereint die Ressourcen beider Unternehmen, die Erfahrung von Direct-to-Consumer sowie die besten Unterhaltungsangebote, Filme und Originalserien der Kultmarken Universal Pictures, DreamWorks, Sky Studios, Peacock, Paramount +, SHOWTIME®, Paramount Pictures und Nickelodeon.

SkyShowtime wird in mehr als 20 europäischen Märkten mit insgesamt 90 Millionen Haushalten verfügbar sein. Der Dienst wird in Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Kosovo, Kroatien, Montenegro, in den Niederlanden, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, in der Slowakei, Slowenien, Spanien, in der Tschechischen Republik und Ungarn angeboten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

