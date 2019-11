SkyWest kündigt Dividende an

Die amerikanische Fluggesellschaft SkyWest Inc. (ISIN: US8308791024, NASDAQ: SKYW) schüttet am 7. Januar 2020 eine Quartalsdividende von 12 US-Cents je Aktie an ihre Investoren aus (Record date ist der 31. Dezember 2019).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,48 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 62,44 US-Dollar (Stand: 15. November 2019) liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 0,77 Prozent. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erwirtschaftete SkyWest einen Umsatz von 760,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 829,3 Mio. US-Dollar) bei einem Nettoertrag von 91,34 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 83,05 Mio. US-Dollar).

Die Flotte von SkyWest besteht derzeit aus fast 500 Flugzeugen. Täglich werden rund 2.300 Flüge in den USA, Kanada, Mexiko und in der Karibik durchgeführt. Es werden rund 14.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Aktie notiert seit Jahresanfang 2019 an der Wall Street mit 40,41 Prozent im Plus bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 3,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. November 2019).

Redaktion MyDividends.de