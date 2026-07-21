SL Green Realty legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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SL Green Realty ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SL Green Realty die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SL Green Realty ein Ergebnis je Aktie von -0,160 USD vermeldet.
Beim Umsatz wurden 264,0 Millionen USD gegenüber 250,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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