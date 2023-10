SLB, Aker Solutions und Subsea7 geben den Abschluss des OneSubsea Joint Ventures bekannt

SLB (NYSE: SLB), Aker Solutions und Subsea7 gaben heute den endgültigen Abschluss ihres zuvor angekündigten Joint Ventures bekannt. Das neue Unternehmen, das unter dem Namen OneSubsea firmieren wird, wird Innovation und Effizienz in der Unterwasserproduktion vorantreiben, indem es die Kunden bei der Erschließung von Reserven und der Reduzierung von Zykluszeiten unterstützt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230929975461/de/

OneSubsea now comprises SLB’s and Aker Solutions’ subsea businesses, which include an extensive complementary subsea production and processing technology portfolio. (Photo: Business Wire)

OneSubsea umfasst nun die Unterwassersparten von SLB und Aker Solutions, die ein umfangreiches, sich ergänzendes Portfolio an Unterwasserproduktions- und -verarbeitungstechnologien, Produktionskapazitäten der Spitzenklasse, Zugang zu branchenführender Expertise in den Bereichen Reservoirs und Digitalisierung, einzigartige Fähigkeiten zur Pore-to-Process-Integration sowie verstärkte F&E-Kapazitäten umfassen.

"Der Offshore-Markt erlebt einen kontinuierlichen Aufschwung, da die Betreiber weltweit versuchen, die Entwicklungszyklen zu beschleunigen und die Produktivität ihrer Offshore-Anlagen zu steigern", so Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB. "Mit seinem kombinierten Technologieportfolio, das digitale Innovationen wirksam einsetzt, befindet sich OneSubsea in einer optimalen Position, um Kunden dabei zu unterstützen, die Leistung ihrer Anlagen zu verbessern und gleichzeitig die Energieeffizienz zu steigern und den CO 2 -Ausstoß zu verringern."

Die bewährten Kapazitäten von OneSubsea im Bereich der Unterwasserverarbeitung werden von seinen Kunden als unübertroffen bei der Steigerung der Reservoirförderung und der Ermöglichung langer Versorgungswege angesehen. Das einzigartige Portfolio an Kompressionstechnologien von OneSubsea hat sein Potenzial unter Beweis gestellt, die Infrastruktur- und die Kapitalkosten bei der Erschließung neuer Energiereserven zu senken. Unterwasserprojekte haben sich zudem als inhärent kohlenstoffsparender erwiesen als Lösungen an der Oberfläche.

"Das umfangreiche Technologieportfolio und die Engineering-Expertise von OneSubsea erlauben es uns, zukünftige Markttrends und -bedürfnisse in einem einzigartigen Umfang anzugehen. Wir wollen damit unser Ziel erreichen, die Grenzen der Unterwassertechnik im Hinblick auf eine nachhaltige Energiezukunft zu verschieben", so Mads Hjelmeland, neu ernannter Chief Executive Officer von OneSubsea. "Wir werden Innovationen vorantreiben und unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Produktion und der Reduzierung von Emissionen im Unterwasserbetrieb unterstützen."

OneSubsea wird seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und Houston, Texas, haben und 11.000 Mitarbeiter in allen zentralen Geschäftsregionen der Welt beschäftigen. SLB hält einen Anteil von 70 % an dem Joint Venture, Aker Solutions und Subsea7 halten 20 % bzw. 10 %.

Weitere Informationen zu der Transaktion erhalten Sie auf der Investor Relations Website von SLB unter https://investorcenter.slb.com/.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt. Mit einer globalen Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern, die nahezu doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Bereitstellung digitaler, umfassender Lösungen, an der Dekarbonisierung von Industrien sowie an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter slb.com.

Über Aker Solutions

Aker Solutions stellt integrierte Lösungen, Produkte und Dienstleistungen für die globale Energiewirtschaft bereit. Wir fördern eine emissionsarme Öl- und Gasproduktion und entwickeln erneuerbare Lösungen zur Deckung des künftigen Energiebedarfs. Durch die Kombination innovativer digitaler Lösungen und planbarer Projektabwicklung beschleunigen wir den Übergang zu einer nachhaltigen Energieerzeugung. Aker Solutions beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter in über 15 Ländern. Erfahren Sie mehr unter www.akersolutions.com.

Über Subsea7

Subsea7 ist ein Weltmarktführer bei der Umsetzung von Offshore-Projekten und der Erbringung von Dienstleistungen für die Energiewirtschaft. Subsea7 ermöglicht die Energiewende im Offshore-Bereich durch die ständige Weiterentwicklung von kohlenstoffärmerem Öl und Gas und durch die Förderung des Wachstums von erneuerbaren Energien und neuen Energieformen. Erfahren Sie mehr unter www.subsea7.com.

Hinweis betreffend zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, das heißt Aussagen über die Zukunft, die sich nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. Derartige Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "erwarten", "könnten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "prognostizieren", "werden", "potenziell", "projiziert" und andere ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen thematisieren Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie beispielsweise Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung oder den erwarteten Nutzen der neuen Technologien und Partnerschaften von SLB, Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen, Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen der Betriebsabläufe und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, darunter, aber nicht ausschließlich, die mangelnde Möglichkeit, die Ziele der Netto-Negativierung von Kohlendioxidemissionen zu erreichen, das Unvermögen, die angestrebten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu erkennen, gesetzgeberische und behördliche Initiativen in Bezug auf Umweltbelange, einschließlich Initiativen, die sich mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels befassen, die zeitliche Planung oder der Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den aktuellsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Falls eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten zum Tragen kommen (oder sich die Folgen einer derartigen Entwicklung ändern) oder sich die zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und SLB schließt jegliche Absicht oder Verpflichtung aus, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

