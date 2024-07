SLB beschleunigt die gemeinsame Entwicklung einer KI-gesteuerten digitalen Plattform für Aker BP

Regulatorische Nachrichten:

SLB und Aker BP gaben heute bekannt, dass sie eine langfristige Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung einer KI-gesteuerten digitalen Plattform für Aker BP vereinbart haben, um Innovationen zu beschleunigen und erhebliche Effizienzsteigerungen im gesamten E&P-Betrieb des Unternehmens zu erzielen. Die neue Plattform wird die digitale Plattform Delfi™ nutzen, um neue digitale Lösungen in der Cloud für Aker BP zu ermöglichen.

"Durch die gemeinsame Entwicklung KI-gestützter digitaler Technologien werden wir die Arbeitsabläufe von Aker BP im Untergrund verändern, die Planungszyklen beschleunigen, die Produktion steigern und die Kosten über den gesamten E&P-Lebenszyklus hinweg senken", sagte Rakesh Jaggi, President, Digital & Integration, SLB. "Wir sind mit Aker BP eine langfristige Verpflichtung eingegangen, den unterirdischen Teil ihrer Plattform kontinuierlich zu verbessern, um die Effizienz zu optimieren und eine nachhaltigere Energieproduktion zu erreichen.

Die Partner werden das aktuelle Anwendungsportfolio von Aker BP in die Cloud verlagern und eine integrierte Plattform für die Arbeitsabläufe im Untergrund schaffen. Die hohe Rechengeschwindigkeit der Cloud wird es der Plattform ermöglichen, die fortschrittliche KI und das Fachwissen von SLB und Aker BP zu nutzen, um neue Erkenntnisse aus bisher ungenutzten Daten zu gewinnen und so die Effizienz und Leistung erheblich zu verbessern.

"Die Plattform, die wir in Partnerschaft mit SLB entwickeln, ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, das E&P-Unternehmen der Zukunft aufzubauen und unsere Position als digitaler Marktführer zu festigen", sagte Per Øyvind Seljebotn, SVP Exploration & Reservoir Development, Aker BP. "Die Nutzung der Cloud für datengesteuerte Arbeitsabläufe im Untergrund wird die Effizienz und die Wertschöpfung erhöhen und gleichzeitig dazu beitragen, die Umweltbelastung durch unsere Felder und Entdeckungen zu verringern."

Ein wesentlicher Bestandteil der KI-gesteuerten Arbeitsabläufe ist die Schaffung einer einheitlichen Datenumgebung. Die neue Plattform basiert auf dem Engagement von SLB für den OSDU® Technical Standard der Open Group und der engen Integration mit dem Azure Data Manager for Energy von Microsoft.

"Der Wechsel zur Delfi-Plattform ist ein großer Schritt auf unserer datengesteuerten Reise. Der Einsatz von Azure Data Manager for Energy, eine starke und offene Zusammenarbeit mit unserem digitalen Ökosystem und der Ehrgeiz, GenAI zu nutzen, sind die wichtigsten Vorteile dieser Partnerschaft mit SLB", sagte Paula Doyle, Chief Digital Officer, Aker BP.

SLB, seine Partner und Kunden werden auf dem SLB Digital Forum 2024 in Monaco im Laufe dieses Jahres darüber diskutieren, wie KI, Daten, IIOT und andere Trends die heutigen Energiesysteme verändern. Für weitere Informationen klicken Sie hier.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

