SLB erhält drei Aufträge für Fertigstellungen im Petrobras-Ölfeld Búzios

SLB (NYSE: SLB) erhielt jetzt von Petrobras (NYSE: PBR) drei Aufträge über Fertigstellungen in den Bereichen Hardware und Services für bis zu 35 Unterwasser-Bohrlöcher im Rahmen der Erschließung des Offshore-Ölfelds Búzios Wave II von Petrobras. Der Vertrag umfasst die elektrischen Intervallsteuerungsventile der SLB für das gesamte Bohrlochsystem und die elektrischen Untergrund-Sicherheitsventile. Der Zuschlag ist für Petrobras ein Katalysator für die vollständige Elektrifizierung seines Produktionssystems und verbessert so die Verfügbarkeit der Produktion durch zuverlässigere Fertigstellungen.

Die Umstellung auf elektrische Komponenten wird Petrobras in die Lage versetzen, ein komplexeres System im Untergrund zuverlässig zu steuern. Die vollständige Elektrifizierung der Fertigstellungen ermöglicht eine maximale Produktionskontrolle über mehrere Abflüsse der Lagerstätte, so dass potenziell weniger Bohrlöcher benötigt werden und die Zahl der umfangreichen Workovers (Aufwältigungen) während der Nutzungsdauer der Bohrlöcher im Feld Búzios begrenzt wird.

"Durch die Elektrifizierung und Digitalisierung der Fertigstellungen von SLB wird Petrobras seine Effizienz bei der Förderung in komplexen und schwierigen Pre-Salt-Lagerstätten erhöhen”, sagte Steve Gassen, President of Production Systems bei SLB. "Diese Zuschlagserteilung ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg von Petrobras zu digital integrierten elektrischen Offshore-Produktionssystemen. Dies wird die Effizienz verbessern und innovative Technologien nach Brasilien bringen.”

Ein großer Teil der Technologie, die in Búzios zum Einsatz kommt und auch anderen Betreibern von brasilianischen Pre-Salt-Feldern zur Verfügung steht, wurde im Taubaté Engineering Center von SLB in Brasilien für brasilianisches Pre-Salt in Zusammenarbeit mit CENPES, dem Forschungszentrum von Petrobras, und TotalEnergies entwickelt.

