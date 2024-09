SLB und ADNOC Drilling arbeiten zusammen bei unkonventioneller Öl- und Gasentwicklung

SLB (NYSE: SLB) gab heute eine Vereinbarung zur Gründung von Turnwell Industries LLC OPC (Turnwell) bekannt, einem Joint Venture (JV) zwischen ADNOC Drilling Company, SLB und Patterson-UTI. Durch das JV können die drei Unternehmen führende Innovationen im Bereich der KI, intelligentes Bohrdesign, Fertigstellungstechnik und Produktionslösungen nutzen.

Das JV wird sich auf die Beschleunigung des unkonventionellen Öl- und Gasprogramms der VAE konzentrieren, in dessen Rahmen anfänglich 144 Bohrlöcher bis Ende 2025 fertiggestellt werden sollen. SLB wird als Teil des Projekts integrierte Bohr-, Stimulations- und Fertigstellungsdienste bereitstellen und in den Bereichen Projektmanagement, digitale Funktionen und Untergrund unterstützen. ADNOC Drilling wird über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft ADH RSC LTD eine 55%ige Mehrheitsbeteiligung halten, SLB eine Beteiligung von 30 % und Patterson-UTI die verbleibenden 15 %.

"Wir sind stolz darauf, zusammen mit ADNOC Drilling in dieser strategischen Partnerschaft zu arbeiten, die die führende Position von SLB in der Region bei der Bereitstellung von innovativen digitalen, Bohr- und Fertigstellungstechnologien für die Entwicklung unkonventioneller Energieressourcen zeigt", sagte Tarek Rizk, President bei SLB für den Nahen Osten und Nordafrika. "Die unkonventionellen Energieressourcen der VAE eröffnen eine vielversprechende Zukunft, und wir freuen uns sehr darauf, ihre Leistung auf sichere und nachhaltige Weise zu steigern."

"Heue ist ein entscheidender Moment für Turnwell und unsere Hauptpartner SLB und Patterson UTI. Die Beschleunigung des Bohrlochprogramms ist ein Beleg für die Innovation, die Zusammenarbeit und das Exzellenzstreben, die unser Joint Venture auszeichnen werden", sagte Abdulrahman Abdulla Al Seiari, Chief Executive Officer, ADNOC Drilling. "Turnwell wird nicht nur das unglaubliche Potenzial der erstklassigen unkonventionellen Energiequellen der VAE freisetzen, sondern auch neue Maßstäbe für die globale Energieindustrie setzen. Wir sind stolz darauf, an der Spitze der verantwortungsvollen Gestaltung der Zukunft der Energie in den VAE und außerhalb zu stehen."

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über ADNOC Drilling

ADNOC Drilling, eine an der Abu Dhabi Securities Exchange kotierte Gesellschaft (ADX-Symbol "ADNOCDRILL"; ISIN AEA007301012), ist das nach Flottenbestand größte Unternehmen im Bereich Bohrung und integrierte Bohrdienstleistungen im Nahen Osten. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine der größten multidisziplinären Bohrflotten der Welt. Das Unternehmen ist ein wichtiges Verbindungsglied im Upstream-Geschäft von ADNOC, das angesichts des weltweit zunehmenden Energiebedarfs seine Ziele im Hinblick auf die Produktionskapazitäten verantwortungsvoll vorantreibt. ADNOC Drilling hat 2018 IDS in sein Portfolio aufgenommen und bietet jetzt eine vollständige Lösung durchgängiger Bohrlöcher und zugehöriger Dienste an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.adnocdrilling.ae.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, das heißt Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten", "könnte", "kann", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", wird", "potenziell", "geplant" oder andere ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße unsicher sind, etwa Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Bereitstellung oder des erwarteten Nutzen von neuen Technologien und Partnerschaften von SLB, Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltbelange, Prognosen oder Erwartungen im Hinblick auf Energiewende und globalen Klimawandel, sowie Verbesserungen bei Betriebsverfahren und Technologie. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, unter anderem der Unfähigkeit, negative Netto-Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen, der Unfähigkeit, den beabsichtigten Nutzen der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu erkennen, legislativen und regulatorischen Initiativen im Hinblick auf Umweltbelange, einschließlich Initiativen zur Reaktion auf die Auswirkungen des globalen Klimawandels, dem Zeitpunkt oder dem Erhalt regulatorischer Genehmigungen und Freigaben, und anderen Risiken und Unsicherheiten, die in den aktuellen Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden, angegeben sind. Sollten diese oder andere Risiken oder Unsicherheiten eintreten (oder sollten sich die Konsequenzen einer solchen Entwicklung ändern) oder sollten sich zugrundeliegende Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und SLB lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240927261137/de/