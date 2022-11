SLB veranstaltet Investorenkonferenz 2022

SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass die Investorenkonferenz 2022 am Donnerstag, den 3. November 2022 in New York stattfindet.

Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB, hält auf der Investorenkonferenz um ca. 8.30 Uhr (US Eastern Time, ET) einen Vortrag, in dem unter anderem die Strategie und Geschäftsaussichten von SLB angesprochen werden. Außerdem macht Stephane Biguet, Chief Financial Officer von SLB, um ca. 16.05 Uhr ET eine Präsentation, wo unter anderem die Finanzleistung, strategischen Ziele, Richtwerte für 2023 und der Kapitalzuteilungsrahmen von SLB zur Sprache kommen.

Ein Live-Webcast des Vortrags von Olivier Le Peuch wird ab ca. 8.30 Uhr ET im Listen-Only-Modus zur Verfügung gestellt. Ein zweiter Live-Webcast des Vortrags von Stephane Biguet sowie einer Fragestunde sind ab ca. 16.05 Uhr ET im Listen-Only-Modus abrufbar. Die Live-Webcasts sind zugänglich unter https://investorcenter.slb.com/news-events/investor-day. Zuschauer sollten sich 15 Minuten vor dem Beginn des jeweiligen Webcasts einloggen, um ihren Browser zu testen. Nach dem Ende der Veranstaltung stehen Aufzeichnungen der Webcasts sowie eine Niederschrift der Fragestunde auf derselben Website zur Verfügung.

Präsentationen der Geschäftsleitung sind am 3. November 2022 ab ca. 8.30 Uhr ET auf der Website des Unternehmens unter https://investorcenter.slb.com/news-events/investor-day abrufbar.

SLB (NYSE: SLB) treibt als weltweit tätiges Technologieunternehmen Energie-Innovationen voran, die das Gleichgewicht auf unserem Planeten fördern. Mit unserer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag daran, Innovationen im Erdöl- und Erdgasbereich hervorzubringen, die digitale Transformation in großem Umfang durchzuführen, Branchen zu dekarbonisieren und skalierbare neue Energietechnologien zu entwickeln, um die Energiewende zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

